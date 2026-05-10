「年収が高ければ通る」「勤務先がしっかりしていれば問題ない」と思われがちな住宅ローン審査。だが、実際にはそうしたイメージとはまったく違う基準で判断が下されている。過去の返済履歴や思わぬ記録、さらには“何も履歴がないこと”さえも不利に働くケースがあるという。 【画像】『住宅業界ぶっちゃけ話元営業マンが暴露する儲けのカラクリ』 『住宅業界ぶっちゃけ話元営業マンが暴露する儲