タレントの板野友美が９日、「Ｘ」を更新し、自身に関する週刊誌報道に抗議した。板野は「板野友美ホリプロから独立で心配される不調のヤクルト選手夫との『Ｗ炎上リスク』」と題した週刊誌の記事を添付し「こういう記事こそ、選手本人や球団に不要な影響を与えてしまうのではないかと感じています」と苦言と呈した。続けて「私自身のことについて書かれるのは理解していますが、関係のない家族や、主人の仕事・所属球団に