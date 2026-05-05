《ママとパパやないかー》《最強のパパママ》《息子のTikTokに出てくれるなんて素敵だね！》TikTokのコメント欄にこんな声が集まったのは、元俳優の市村優汰（17）。5月4日までに投稿した15秒の動画に実父・市村正親（77）と実母・篠原涼子（52）が登場し、ファンを騒然とさせている。注目を集めた動画では、黒いパーカー姿でサングラスを頭に乗せて軽快なダンスを披露していた優汰。6秒ほど経過すると、ぬいぐるみを抱いた篠原が