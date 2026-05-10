札幌・北警察署は2026年5月9日、石狩市浜益区毘砂別付近の山中で、クマの目撃情報が寄せられたと発表しました。5月9日午後6時半ごろ、国道231号を北方向に向かっていたドライバーの男性から「走っていたら左側にクマがたたずんでいた」と役場に通報がありました。警察によりますと、クマは1頭で体長は約1.5メートルだということです。クマはその後山の方へと戻っていきました。役場から通報を受けた警察が付近を確認し