２戦連発。またも決勝弾だ。サウジアラビアで開催中のU-17アジアカップで、日本はグループステージで２連勝を飾る。初戦のカタール戦は、先制を許したが齋藤翔の同点弾で追いつくと、10番を背負う北原槙が２発。３−１で逆転勝ちした。２戦目の中国戦は２−１で勝利。元砂晏翔仁ウデンバの得点で先制し、その後に同点とされるも、決勝点を奪ったのは、またも北原だ。60分、ペナルティアーク手前でキープすると、巧みなステ