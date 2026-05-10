元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、9日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。古巣TBSのアナウンサーで今でも助言をくれる人物を明かした。ゲストのピン芸人永野（51）からTBSの先輩、安住紳一郎アナについて聞かれた田中は「先輩後輩でした」と切り出した。「最近は全然めっきりお会いしてないです。でも辞めてからもちょっとご飯誘ってくれたりとか、ちょっと