北海道紋別郡滝上町は2025（令和7）年3月末時点で、人口2182人。オホーツク紋別空港から車で約50km、旭川空港からは約100kmの距離に位置する。地形は三方を山に囲まれた盆地で、オホーツク海に注ぐ渚滑川の支流・オシラネップ川、サクルー川などの清流は、釣りスポットとしても知られる。昼夜や四季の寒暖差が激しい特有の気象条件は、農作物にとっては好条件で、馬鈴薯（ジャガイモ）の他に小麦やテンサイ、シソ、ハッカなどを作