ドジャースのピッチングディレクターを務めるロブ・ヒル氏が、29日放送のテレビ朝日特番「タモリステーション」（後7・00）にVTR出演。今季、右肩の故障で離脱した佐々木朗希投手（24）がシーズン終盤に復活した理由を明かした。

この日の特番は、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの日本人トリオである大谷翔平、山本由伸、佐々木を特集。スタジオには侍ジャパン前監督の栗山英樹氏、元大リーガーの田口壮氏、斎藤隆氏らを迎え、ドジャースの今シーズンを振り返った。

今季、メジャー移籍した佐々木は東京で行われたカブスとの開幕2戦目でメジャーデビュー。登板7試合目となった5月3日のブレーブス戦で5回3失点で待望の初勝利を挙げた。ただ、同月13日に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。約4カ月間の長期離脱を余儀なくされた。

復帰後はブルペンが不安定だったチーム事情もあり、救援に配置転換。レギュラーシーズンは10試合で1勝1敗、防御率4・46だったが、ポストシーズンではフィリーズとの地区シリーズ第4戦で3イニング完全救援と好リリーフを見せるなど“新守護神”として9試合に登板し、3セーブ、防御率0・84と復活を遂げた。

復活の背景にはピッチングディレクターのロブ・ヒル氏の存在が欠かせなかったそうで、ロブ・ヒル氏は入団直後から佐々木の指導を行っており、故障で離脱後に「ササキと会議室に座り、彼の携帯にあった過去のピッチング映像をいくつかテレビに映し出しました」と当時を回想。「私はまず彼の目標や目的を細かく聞いた上で、過去の映像を見ながら彼自身の気づきや発見を話してもらいました」という。

そして、2人で綿密にコミュニケーションを重ね「ササキは以前、左足が十分に上がらないまま、バッター方向へ突っ込んでいました。しかし本来は最大限左足が上がった後に体重移動を始めなければいけなません」とフォームの修正点にたどりついたと説明。左足を高く上げてから体重移動することで下半身主導となり、右肩の負担軽減にもつながることからフォームの修正に取り組んだと振り返った。