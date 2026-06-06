本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発し、7回2安打無失点と好投した。打線の援護に恵まれず、4勝目はならずも、メジャー自己最多の10奪三振で7回まで三塁すら踏ませなかった。殻を突き破ったような投球に、米ファンの間でも驚きと絶賛の言葉がSNSに並んだ。佐々木がエンゼルス打線を完全に支配した。1回1死、2番トラウトは低め149キロスプリットで空振り