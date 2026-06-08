大相撲の元関脇・長谷川で「史上最高の関脇」と言われた先代秀ノ山親方の長谷川勝敏（はせがわ・かつとし）さんが5月31日午前8時40分に膵臓（すいぞう）がんで亡くなったことが8日、分かった。日本相撲協会が発表した。81歳。北海道空知郡栗沢村（現岩見沢市）出身。葬儀・告別式は家族葬で執り行った。1960年春場所で初土俵を踏み、65年初場所で新入幕。左四つからの速攻や足技を駆使し「上位キラー」として活躍した。関脇だ