AI様様だ。小難しいことではなく、日常のちょっとしたところでAIが大活躍している。例えばマニュアル。最近のデジモノは操作が複雑でいちいち覚えてられない。年に1回使うか使わないかの機能なんて覚えるだけ無駄だ。しかも紙のマニュアルはほぼ絶滅。メーカーサイトに行けばPDF化されたマニュアルもあろうが、これもまた苦痛。何百ページもある中から、目的の操作を探し出すのは、うずたかく積まれた落ち葉の山から1枚のマイク