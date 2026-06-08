YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「衝撃の完成度！どん兵衛アレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。SNSで話題の「どん兵衛」を使った5つのアレンジレシピを氏原とサカモトが実食し、辛口の氏原が驚きを見せる様子が収められている。 前回のアレンジ検証で「ただ混ぜた味」と手厳しかった氏原を唸らせるべく、今回は原型から大きく変化する「イリュ