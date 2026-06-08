毎日のスキンケアが、未来の海を守るアクションにつながるとしたら素敵ですよね♡『雪肌精』が18年にわたり続けている環境支援活動「SAVE the BLUE Ocean Project」が、2026年も開催されます。今年は「雪肌精 BLUE」と「Prédia BLUE」から初となる限定キットが登場。美しさを磨きながら環境にも配慮できる、この夏注目の特別なアイテムをご紹介します。 18年続くSAVE the BLUEプロジェクト コーセー