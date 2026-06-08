日本男子ゴルフツアーのフジサンケイクラシックが今季は中止になることが８日、関係者への取材で分かった。来季は未定。大会はフジテレビなどフジサンケイグループが主催。１９７３年に埼玉・高坂ＣＣで始まり、８１年から静岡・川奈ホテルＧＣに会場を移し、２００５年からは山梨・富士桜ＣＣで行われてきた。昨年は大手スーパーマーケットのロピアが特別協賛し「ロピア・フジサンケイクラシック」として開催にこぎつけた。