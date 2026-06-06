糖尿病治療薬「マンジャロ」。本来の目的とは異なるダイエットで利用されるケースが急増しており、社会的議論を呼んでいる。「ABEMA Prime」では、マンジャロ×ダイエットに警鐘を鳴らす美容外科医・高須幹弥さんを招き、薬による副作用の実態や、美しい＝痩せているという痩せ信仰について考えた。【映像】マンジャロで10キロ痩せた女性（実際の様子）■「専門医でなくても処方できる」マンジャロ入手のメカニズム高須クリニ