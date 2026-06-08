カージナルスの元レジェンド捕手で今年から運営部門の社長特別補佐に就任したＹ・モリーナ氏（４３）が８日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新した。航空機が着陸と同時に炎上する映像に、「この飛行機は私と家族、そして友人たちをテキサスに迎えに行き、プエルトリコへ連れて帰る予定でした。パイロットたちとそのご家族に心からお悔やみ申し上げます」などと明かし、亡くなった２人のパイロットを追悼した。現地報