アナウンサーの「退社ラッシュ」が収まらない。華やかな世界の裏側では、思わず気の毒になってしまうほどの艱難辛苦が待ち受けているのだ。国山ハセンが局を辞めた「意外な理由」「20代後半のとき、メインキャスターに抜擢された情報番組『グッとラック！』が短命に終わりました。番組終了後に仕事のない時期があったことで『会社の判断で、自分の人生が左右されるんだな』と強く感じたのです。その後に『news23』のキャスターを務