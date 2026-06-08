習近平中国国家主席が8日、7年ぶりとなる北朝鮮国賓訪問の日程を開始した。中国中央テレビ（CCTV）はこの日正午ごろ〔平壌（ピョンヤン）時間〕、習主席が平壌順安（スナン）国際空港に到着したと報じた。習主席の訪朝は2019年以来7年ぶりであり、朝中首脳の対面会談は昨年9月に中国の戦勝記念日行事への出席のために金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が北京を訪れて以来9カ月ぶりだ。今回の習主席の訪朝は1泊2日の日程だ。こ