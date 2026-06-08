─今でも芸人だと思っていますか？【写真】斉藤の妻・瀬戸サオリが被害者女性を真っ向否定、「事実と違う」反論の内容「いいえ─」6月2日、東京地裁で行われた第5回公判で、不同意性交等などの罪に問われている「ジャングルポケット」元メンバーの斉藤慎二被告は、検察側からの質問にそう答えた。女性側は一貫して「同意はなかった」「2024年7月にテレビ番組のロケが行われた際に、停車していたロケバス内で共演していた20代女性