世界最大級の水族館としても知られる大阪・海遊館が、6月15日より再入館ができなくなることが発表され賛否となっている。1990年7月20日に開館。2025年10月1日には水族館単体としては日本初となる累計入館者数9000万人を突破するなど、入場者数日本一を誇る同館。「観覧時間の制限はしていない」多くの水族館では再入館が可能だけに、今回の発表は水族館好きの間でさまざまな声が出ることに。《【6月15日より再入館できなくな