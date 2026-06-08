60年以上の歴史を誇り、大阪・道頓堀のシンボルとして知られる、かに道楽の「かに看板」。いまや、道頓堀を訪れる観光客にとって外せない“ランドマーク”となっており、昼夜を問わず多くの人で賑わっている。そんなかに看板だが、実は時代とともに色合いや動き方を変えるなど、進化し続けていたのだ。かに看板がいかにして誕生し、今日まで愛されてきたのか。その背景について、株式会社かに道楽 広報担当の西岡 広志さんに話を聞