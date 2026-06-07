YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、『【祝】苦難を乗り越え、七夕ベイビーが1歳11ヶ月になりました～ジャンガリアンハムスター』と題した動画を公開しました。動画では、七夕生まれのジャンガリアンハムスターのきょうだいたちが、元気に1歳11ヶ月を迎えた様子が収められています。 動画冒頭、おやつを囲んで大集合するハムスターたち。まずはぽやぽやとした