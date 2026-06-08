サッカーFIFAワールドカップ2026に向けてメキシコ・モンテレイで合宿をするサッカー日本代表が現地7日、U-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを行い、2-1で勝利しました。5月31日に行われた キリンチャレンジカップ2026日本対アイスランド以降、初めての実戦機会となりました。日本サッカー協会によると、試合は非公開で実施され、スターティングメンバーや出場選手などの詳細は非公表。結果と得点者のみが発表されています。