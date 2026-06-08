キリンビバレッジは、10月1日納品分から、ペットボトル、缶、ボトル缶、パウチ入りの一部商品を価格改定する。メーカー希望小売価格（税別）を5〜18％引き上げる。対象は166品、そのうちPET商品が約7割を占める。代表的な商品では、「キリン 生茶」525mlペットボトルと「キリン 午後の紅茶」500mlペットボトルにおいて、メーカー希望小売価格（税別）を現行の200円から220円に引き上げる。改定率は10％。「キリン 生茶」2Lペットボ