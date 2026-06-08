気象庁はけさ発表した津波注意報を午後5時前にすべて解除しました。しかし、「今後1日程度は20センチ程度の海面変動は続く」として海に入る場合には十分注意するよう呼びかけています。きょう午前8時38分ごろフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響で、気象庁は午前9時すぎに茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表していま