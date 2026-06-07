亡くなったジェームズ・「ウェストン」・ヒギンボサムさんの写真。日付不詳/Nancy Higginbotham（CNN）京都での家族旅行中に行方不明になった米オーバーン大学の学生が、捜索救助活動に参加していた日本のボランティアによって遺体で発見された。遺族が明らかにした。森林に覆われた山で続いた懸命の捜索は、悲劇的な結末を迎えた。遺族がSNSへの投稿で明らかにしたところによると、ジェームズ・「ウェストン」・ヒギンボサムさん