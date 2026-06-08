【エルサレム＝福島利之、カイロ＝溝田拓士】イスラエル軍は７日、レバノンの首都ベイルート南郊の親イラン勢力ヒズボラの拠点ダヒヤ地区を攻撃したと発表した。ヒズボラによるイスラエル攻撃に対する報復としている。米イラン交渉の継続の条件となっているレバノンでの停戦は事実上崩壊し、再び戦闘が激化し始めた。レバノン国営通信によると、建物が爆撃され、少なくとも２人死亡、１１人が負傷した。イスラエルは１日にダ