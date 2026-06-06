「5月31日をもって活動終了した嵐のラストステージの模様を、6月1日にテレビ各局の情報番組やワイドショーが伝えました。嵐が昨年5月に活動再開を発表して以降も、5月31日のラストライブまでテレビカメラの前に姿を現すことはありませんでした。“ファンに感謝を直接伝える・パフォーマンスを見てもらう”ことを活動再開の目的としていたため、テレビ局からの特別番組や歌番組の出演には応じず、ラストツアーの映像も、6月1日まで