2023年10月に特殊詐欺事件に加担したとして逮捕され、その後、実刑判決が下された俳優・池田純矢受刑者（33）が7日、自身のXを更新。手書きの文書を掲載した。池田受刑者は2006年にジュノン・スーパーボーイ・コンテストで準グランプリを獲得。11年には戦隊シリーズ「ゴーカイジャー」に出演。ゴーカイシルバー役として人気を博した。23年9月26日、池田容疑者は仲間のグループと共謀して、都内に住む男性のキャッシュカード