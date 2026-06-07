IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネルで「【買ってみた】MacBook Neoの欠点を解消するために「 NIMASO アンチグレア フィルム」を貼ってみました！これは満足度高いですよ」と題した動画を公開した。動画では、MacBook Neoの画面の映り込みを解消するべく、「NIMASO アンチグレア フィルム」を実際に購入して貼り付ける様子とその効果をレビューし、快適な作業環境を手に入れるためのヒントを提示してい