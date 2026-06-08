◇インターリーグドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は7日（日本時間8日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、5打数2安打1得点で打率を.302とした。試合は投手陣が崩れて5―13で敗れ、3連勝はならなかった。エンゼルス先発ソリアーノに対し、初回の第1打席は中飛に倒れたが、2点を追う3回1死無走者の第2打席にとらえた。2ボールからの3球目、真ん中低めの96.3