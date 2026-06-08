【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は8日、石油化学施設に空爆を受けた報復として、イスラエル北部ハイファにある同種施設をミサイル攻撃したと発表した。「石油産業を標的にした危険なゲームを始めた」とイスラエルを批判した。