IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【ページをめくろう！】プレゼンや電子ブックのページをめくれる「Canon リングタイプページクリッカー」を買ってみた。二度見しますがキヤノン製ですよ」と題した動画を公開した。動画では、プレゼンや電子書籍のページ送りに特化したキヤノン製の指輪型デバイス「Canon リングタイプページ