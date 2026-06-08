歌手のGACKT（52）がフジテレビの“月9”で主演を務める。意表を突くキャスティングが決まった背景には“フジ幹部の思惑”があるそうだ。＊＊＊【写真を見る】まるでドラマのワンシーン海外のポーカー大会で目撃された「GACKT」の姿初連ドラ主演GACKTはNHK大河「風林火山」（2007年）で上杉謙信役を務めるなど、かつてはたびたびテレビの連ドラに出演していた。しかし、ここ10年は、全くと言っていいほど出演歴がなかった