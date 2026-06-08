【「XBOX Games Showcase 2026」】 6月8日2時～ 配信 配信番組「XBOX Games Showcase 2026」にて、「ペルソナ6」が発表された。 アトラスが手掛けるジュブナイルRPG「ペルソナ」シリーズ最新作「ペルソナ6」が発表。今回は「P6」というロゴがお披露目されたが、ゲーム内容、発売日などは未定。対応プラットフォームは、プレイステーション 5/Xbox Series X