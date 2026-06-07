海上保安庁の公式X（@JCG_koho）が、日本周辺の海底を有名ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」の世界で再現したと投稿し、2.2万件の「いいね」を集めています。日本周辺の海底地形データから作成した「マインクラフト」のワールドデータを、海上保安庁海洋情報部のHPからダウンロードできます。遊びながら日本の海底地形を学べる画期的な取り組みとして注目されています。【動画】日本周辺の海底を「マインクラフト」の世界で再