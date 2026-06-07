◇交流戦DeNA―ソフトバンク（2026年6月7日横浜）DeNA・相川亮二監督（49）が抗議の末、遅延行為により退場処分となった。監督になって初の退場。2―2の延長11回2死一塁、1ボール2ストライクの場面で、宮崎が空振り。三振を宣告されたが、宮崎はバットがソフトバンクの捕手・海野のミットに当たったとして、打撃妨害をアピールした。ベンチを出た相川監督も雨の中、川口球審に説明を要求。この行為が5分を超えたため、