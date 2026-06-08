５月25日夜、阿部慎之助読売巨人軍監督（47、現在は辞任）が自宅で長女（18）に暴行を働き、「児童相談所からの通報で警察に逮捕された」というニュースが瞬く間に拡散した。世間が騒然となる中、翌日に会見した阿部氏は暴行の事実を認め涙ながらに謝罪。辞任を表明するとともに、「長女が書いた」という手紙が同席の弁護士によって読み上げられた。〈ChatGPTに相談したところ、児童相談所への通報を勧められた〉〈児童相談所には