8日に始まる中国の習近平国家主席の訪朝期間中、北朝鮮と中国の首脳は両国関係の戦略的復元に主眼を置くとの見方が優勢だ。2019年6月以来7年ぶりに平壌（ピョンヤン）で朝中首脳会談が開催されるだけに、習主席の訪朝による「贈り物」が韓中関係はもちろん、南北関係の試金石になるとの分析が出ている。両首脳は今回の会談で伝統的な朝中同盟の健在を再確認するとともに、中国を中心とする「朝中ロ3角連帯」の深化について議論する