2024年10月、北海道の江別市で千葉県の大学生・長谷知哉さん（20）が集団暴行を受けて死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女6名のうち、川村葉音被告（当時20）の論告求刑が５日、札幌地裁で行われ、検察側は無期懲役を求刑した。 〈画像多数〉「調子乗るな」と被害男性を踏みつけた川村被告と17歳の年下彼氏のラブラブ写真、長谷さんが放置された真っ暗な公園 川村被告もいじめを受け「自殺をほのめかすこともあった