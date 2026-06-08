6月7日、女優の橋本環奈が自身のXを更新。プライベートの様子を披露し、そこに写った彼女の近影が話題となっている。橋本は、《BOOP！The Musical観劇させて頂きました、最高すぎた、、、、》と、2026年5月からスタートし、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が主演を務めるミュージカル『BOOP！The Musical（ブープ！ザ ミュージカル）』を鑑賞したことを報告。興奮冷めやらぬ様子で、大ファンという礼のパフォーマンスを