2024年4月、北海道旭川市にある神居大橋の欄干から当時17歳の女子高生を川に落下させ、死亡させるという事件が発生した。この事件で殺人罪などに問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が旭川地裁で開かれており、今日6月8日、検察は論告求刑を行う。3日に開かれた公判では遺族の供述調書が読み上げられ、その中には「犯人を同じ目に遭わせてやりたいですが、私にはできません」、「犯人には極刑を望みます」との悲痛な訴えが含