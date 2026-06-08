俳優の柄本佑（39）が7日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、中学時代にピアスを開けたきっかけを明かした。俳優・柄本明と2018年に亡くなった女優・角替和枝さんを両親に持ち、父が座長を務める劇団東京乾電池の拠点である東京・下北沢で育った。番組では同劇団に所属する女優・江口のりこの「会うたびに背が伸びたりピアスを付けるようになったり髪を染めたりして、だんだん色気づいて