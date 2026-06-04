頑張る自分を甘やかしたいときは、【ファミリーマート】の「新作スイーツ」をチョイスしてみて。ひと口食べたら思わず笑顔になってしまいそうな、多幸感のある味わいのスイーツが勢揃いしています。そこで今回は、おやつや食後に食べたい、おすすめのスイーツを紹介します。 プリンクリームで贅沢感アップ 「くちどけふんわりワッフル プリン味」は、ファミリーマート