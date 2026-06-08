2023年に特殊詐欺容疑で逮捕され、2024年に懲役3年の実刑判決を受けた俳優の池田純矢受刑者が2026年6月7日にXを更新。刑務所内で書いた手紙を公開した。代理人による投稿とみられる。その手紙の中で「手紙を書いて」などとつづっている。「ここでの生活は想像以上に厳しいです」池田は東京都で特殊詐欺の受け子として警察官に扮し、キャッシュカードを騙し取ったとして逮捕され、その後、懲役3年の実刑判決が下された。池田は7日に