右肋骨の疲労骨折で１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしたヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手（３４）がケガを隠してプレーしていたことを告白し、波紋が広がっている。ジャッジはＩＬ入りした５日（日本時間６日）、メディアの取材に対応。４月２６日（同２７日）のアストロズ戦の守備でダイビングした際に負傷し、不快感を抱えながらプレーを続けていたと明かした。さらにＭＬＢ公式サイトのヤンキース番ブライ