従業員がイキイキと働ける職場の条件とは。幸福学を研究する前野隆司氏は「かつて日本企業が社内運動会や社員旅行を実施していたのは一理ある。最新の研究により『従業員のパフォーマンスを高める要因』が明らかになってきた」という――。※本稿は、前野隆司『職場の憂鬱 「無気力な毎日」には理由がある』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Cecilie_Arcurs※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ceci