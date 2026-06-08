プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツは、所属する渋川難波について契約解除したことを発表した。渋川は先日、一部週刊誌にて女性問題について報じられており、「私が妻以外の女性と関係をもっていたこと。それは2022年10月から最近ごろまで続いていたこと」などと騒動を受け活動を自粛していた。【動画】妻とは離婚せず！不倫騒動で謝罪する渋川難波サクラナイツは書面にて、「先般お伝えいたしました、渋川難波