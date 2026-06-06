15歳年上の既婚上司との不倫に悩んだ挙句、心療内科を訪れた24歳の女性。診察を重ねるなかで彼女は失恋の痛手を乗り越え、元気を取り戻していく。しかし診察最終日、女性が精神科医に手渡した一枚のメモが思わぬ展開を呼ぶことに……。 【画像】『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます (日記シリーズ)』 『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾