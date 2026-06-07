タレントの内山信二（４４）が、７日放送の「週刊さんまとマツコ」（ＴＢＳ系）に出演。ぽっちゃり界の行く末を嘆いた。この日の番組のテーマは、「ぽっちゃり業界の未来を考える」。内山が「日本自体も高齢化社会。ぽっちゃり界もものすごく高齢化しているんですよ」というと、マツコ・デラックスも「命の危険よ」としみじみ。石塚英彦（６４）、彦摩呂（５９）、松村邦洋（５８）、サンドウィッチマン・伊達みきお（５１）